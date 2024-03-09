Умеют плавать, но боятся: ученые ответили почему большинство кошек не любят воду

Все знают, что коты не любят мокнуть. Эта фобия кажется странной, ведь многие животные обожают плавать. Но наука нашла объяснение этой кошачьей нелюбви к воде.

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Малини Сучак, профессор антрозоологии из Университета Канисиуса в Нью-Йорке, изучила эту проблему. Она утверждает, что кошки как вид склонны избегать воды. Это отвращение не связано с инстинктом самосохранения, ведь коты умеют плавать.

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Не инстинкт самосохранения

Малини Сучак, профессор антрозоологии из Университета Канисиуса, говорит, что коты не боятся воды из-за риска утонуть. Они ведь умеют плавать!

Вода портит шубку

По мнению экспертов, коты не любят мокнуть из-за того, что вода портит их шерсть. У кошек есть два слоя шерсти: подшерсток для тепла и наружный защитный слой.

Мокрый кот – несчастный кот

Когда шерсть мокреет, кот чувствует себя очень некомфортно, ведь мокрый подшерсток сохнет долго. Кошачья шерсть не такая водонепроницаемая, как, например, перья утки.

Предки из пустыни

Нелюбовь к воде может идти от предков кошек – диких кошек с Ближнего Востока. Эти кошки жили в очень сухих регионах Африки, Азии и Индии, где было мало воды. Потому они не привыкли к влажности.

Тепло – хорошо, вода – холодно

Исследование Университета штата Орегон показало, что кошки любят тепло. А вода часто бывает холодной, потому им не нравится.

Страх после купания

Некоторые кошки могут бояться воды, если раньше упали в ванную или их принудительно помыли. Это может быть для них очень стрессовым опытом.

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