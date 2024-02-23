Уничтожат весь урожай: какие культуры нельзя сажать у огурцов

Правильно подобранные соседи на грядках обеспечат лучшую стабильность растений и больший урожай. Поэтому важно знать, какие культуры лучше не сажать рядом, особенно с наиболее распространенными овощами.

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Некоторые травы и культуры угнетают рост огурцов и могут их даже уничтожить. Итак, какие соседи нежелательны для грядки с огурцами? Об этом пишет Радиотрек.

Ароматические травы

Такие травы, как базилик, укроп или душица могут негативно повлиять на рост огуречных побегов. Они даже способны изменить вкус плодов.

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Картофель и помидоры

Это самые нежелательные соседи для огурцов. Все эти культуры болеют фитофторозом и могут заражать друг друга.

Чеснок

Ароматный овощ способен замедлить рост огурцов. Поэтому его лучше сажать не ближе 50 см от грядки с сочными зелёными плодами.

Напомним, мы уже писали, что известно о сорте огурцов Лазурит.

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