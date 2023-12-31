Уничтожили 99% раковых клеток: ученые открыли новый способ лечения рака

Ученые из Университета Райса, Техасского университета A&M и Техасского университета разработали новый способ лечения рака, который может быть более эффективным и менее токсичным, чем существующие методы.

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Новый метод основан на использовании молекул аминоцианина, синхронно вибрирующих под действием ближнего инфракрасного света. Эти вибрации достаточно, чтобы разорвать мембраны раковых клеток, убив их, пишет sciencealert.

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В лабораторных тестах новый метод показал 99-процентный показатель разрушения раковых клеток. Он также был испытан на мышах с опухолями меланомы, и половина животных осталась без рака.

"Это целое новое поколение молекулярных машин, которые мы называем молекулярными отбойными молотками", - говорит химик Джеймс Тур из Университета Райса.

"Они двигаются более чем в миллион раз быстрее прежних двигателей типа Feringa, и их можно активировать ближним инфракрасным светом, а не видимым светом".

Использование ближнего инфракрасного света важно, поскольку оно позволяет ученым проникать глубже в организм. Это означает, что новый метод можно использовать для лечения рака костей и органов, которые трудно добраться с помощью других методов лечения.

Исследователи еще работают над усовершенствованием нового метода, но они считают, что он имеет потенциал стать революционным в лечении рака.

Ранее ученые предупредили о новом виде рака, распространяемом как вирус.

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