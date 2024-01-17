Уничтожило все население Британии: ученые исследовали мощное цунами, которое произошло 8000 лет назад

Около 8200 лет назад на северо-западе Европы произошла катастрофа, которая могла оказать значительное влияние на развитие региона. Цунами Стурегга, вызванное мощным подводным оползнем, нанесло серьезный ущерб прибрежным общинам, в том числе и в Северной Британии.

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Об этом пишет IFL.Science.

В то время население региона было относительно небольшим, около 1000 человек. Большинство из них обитали в небольших прибрежных поселениях, что делало их уязвимыми к гигантским волнам.

Любопытно, что цунами Стурегга совпадает с внезапным сокращением населения в регионе. Около 8200 лет назад количество населенных пунктов на северо-западе Европы резко уменьшилось. Это явление ранее связывалось с понижением температуры на всем континенте. Однако некоторые исследователи полагают, что цунами могло также сыграть свою роль в этом процессе.

Чтобы исследовать влияние цунами на местное население, исследователи смоделировали волну на важной мезолитической стоянке под названием Говик в Нортумберленде, на северо-востоке Англии. На этом месте обнаружили керны осадочных пород, которые датируются примерно временем цунами, что свидетельствует о возможном затоплении во время крушения. Однако керны содержали грубый щебень, что вызвало дискуссии о том, дошло ли цунами до Говика.

Результаты моделирования показали, что цунами вероятнее всего не достигло Говика, если только оно не ударило во время прилива. Авторы исследования объяснили, что цунами во время притока имеет большее расстояние затопления из-за увеличения высоты воды. Если цунами произошло во время прилива, оно могло оставить гравий, найденный в кернах отложений, что свидетельствует о том, что Говик действительно пострадал.

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Если бы это было правдой, последствия были бы катастрофическими. Исследователи оценивают уровень смертности до 100 процентов в богатой ресурсами приточно-отливной зоне Говика. Кроме человеческих жертв, волна уничтожила бы продовольственные ресурсы, что привело бы к значительному сокращению населения на северо-западе Европы.

Исследование доказывает, что цунами Стурегга, вероятно, сыграло определенную роль в сокращении населения Северной Британии около 8200 лет назад. Эта недавно обнаруженная связь проливает свет на влияние древних природных катастроф на человеческие общества.

Напомним, археологи нашли в пустыне Аравии старейшее в мире укрепленное поселение в возрасте 2250 года до нашей эры.

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