Уничтожьте, чтобы уберечься от несчастья: Почему нельзя выбрасывать старый кошелек
Когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.
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Согласно примете, существует несколько советов по утилизации старого кошелька, чтобы обеспечить себе гармонию и успех. Эти советы помогут вам избавиться от старого кошелька и обеспечить себе позитивное финансовое будущее, передает Ukr.Media.
- Прежде чем избавиться от старого кошелька, купите себе новый. Это важно, поскольку новый кошелек будет символизировать начало нового этапа в вашей жизни.
- Прежде чем утилизировать старый кошелек, внимательно осмотрите его. Если он грязный, поврежденный или имеет дыры, это может указывать на негативное финансовое положение. В таком случае важно избавиться от него как можно быстрее.
- Для правильной утилизации старого кошелька используйте два способа: сожгите его или закопайте в землю. Считается, что энергия огня и земли очистит кошелек от негатива.
- Для того чтобы избежать накопления негативной энергии, рекомендуется менять свой кошелек каждый год. Таким образом, вы обеспечите себе стабильное финансовое положение.
- Прежде чем утилизировать старый кошелек, убедитесь, что вы перенесли все деньги и личные вещи из него. Деньги из старого кошелька лучше потратить или инвестировать.
- Завершите процесс утилизации, обернув кошелек в черную ткань и произнеся специальный заказ, в котором вы можете выразить свои желания. При утилизации кошелька с отрицательной энергией концентрируйтесь на том, что негативность покинет вас.
- После завершения обряда отойдите от места утилизации без поворотов. Так вы поможете себе начать новый этап в жизни и привести в гармонию свое финансовое благополучие.
Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.
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