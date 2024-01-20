Уникально полезное зимнее блюдо, продукты для которого есть дома всегда

Если у вас нет идей, что добавить из овощей на обед – вспомните о квашеной капусте и включите морковь и лук, например. Будет простой, полезный и вкусный салат.

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Квашеная капуста является невероятно полезной пищей. Из-за своих положительных качеств, квашеную капусту можно считать нашим "суперфудом". Хотя это и звучит необычно, потому что этот термин чаще касается дорогих и экзотических продуктов.

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Дійсно, продукт багатий корисними фітохімічними речовинами, які сприятливо впливають на здоров'я, добре самопочуття та відіграють важливу роль в боротьбі з хворобами.

Чим вона унікальна?

Зберігає всі корисні властивості сирої капусти, так як не проходить термічну обробку.

Всі вітаміни і мікроелементи овоча зберігаються завдяки молочній кислоті, що виділяється бактеріями в процесі бродіння капусти. Вона ніби консервує їх.

В 300 грамах квашеної капусти ми маємо добову норму вітаміну С, що важливо для підтримання імунітету.

Всього 1 столова ложка квашеної капусти дає добову норму вітаміну К, який необхідний для нормального згортання крові.

Вітаміну P в квашеній капусті міститься в кілька разів більше, ніж у свіжому овочі.

Молочна кислота і клітковина цього "суперфуду" покращують мікрофлору і допомагають відновити здоровий баланс корисних бактерій в кишечнику, таким чином нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Це також важливо для підтримки нормальної роботи імунної системи. Капусту можна вживати хворим на цукровий діабет (якщо при заквасці не використовувався цукор) і вагітним, особливо в період токсикозу.

Слід пам'ятати – квашена капуста не рекомендується при метеоризмі (вона збільшує газоутворення). А підвищена кислотність шлунка, загострення гастриту, виразкової хвороби шлунка, панкреатиту, хвороби нирок —протипоказання до введення цього продукту в раціон харчування.

Заправляйте салат з квашеної капусти рослинним маслом, але тільки пам'ятайте - вся добова норма його близько 30 г а також, що в 10 мл масла 90 калорій.

Джерело.