Уникальный протез в возрасте 300 лет был найден в Польше (фото)

На кладбище костела Святого Франциска Ассизского в Кракове ученые провели исследование склепов, проливающего свет на важные аспекты медицинской истории.

В 2017-2018 годах археологи провели обследование склепов, где похоронены люди с высоким социальным статусом, в том числе жертвователи, уважаемые горожане и духовенство. Захоронения, датируемые XVII-концом XVIII веков, содержат ценные данные для изучения социально-экономического и медицинского контекста того времени, пишет Live Science.

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Одним из интересных находок оказался скелет мужчины примерно 50 лет с врожденной патологией – расщеплением неба. Отсутствие костного неба было заменено на металлическую пластинку, которая состояла из двух частей: металлической, соответствующей строению полости рта, и тканевой, покрытой золотом для предотвращения инфекций.

Дальнейший анализ показал, что протез был установлен без применения лигатур или проволоки, однако на клыках найдены царапины, свидетельствующие о возможном креплении нитями.

Находка свидетельствует о высоком уровне медицинских знаний и возможностей в XVII-XVIII веках. Люди с ущельем неба при наличии соответствующего ухода могли дожить до взрослого возраста, а протезы, как этот, стали шагом к комфортной жизни.

В XVI веке применялись менее эффективные методы, такие как вата, воск или золотые пластинки, что делает найденный протез свидетелем значительного прогресса в медицине.

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