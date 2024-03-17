Унитаз станет белоснежным без отбеливателей и химикатов: простые лайфхаки

Если вы устали от грязи и неприятных запахов в туалете, не тратьте деньги на дорогостоящие химические средства. Существуют простые и эффективные методы очищения туалета с помощью натуральных ингредиентов.

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Как сообщает santeplusmag, отбеливатель – это токсический продукт, который может быть вреден для вашего здоровья и окружающей среды. При вдыхании может раздражать глаза, кожу и дыхательные пути.

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Натуральные альтернативы:

1. Белый уксус:

Дезинфекция и удаление известковых отложений: Налейте стакан белого уксуса в унитаз, оставьте на 30 минут, затем добавьте стакан пищевой соды, оставьте на час. Очистите щеткой и смойте.

Чистка сиденья: Смешайте стакан воды из 1/2 стакана уксуса в пульверизаторе, распылите на сиденье, оставьте на 30 минут, протрите губкой.

Дезинфекция поверхностей: распылите раствор уксуса на кнопки смыва, дверные ручки и другие поверхности, протрите чистой тканью.

2. Пищевая сода:

Отбеливание и удаление пятен: Смешайте 2 стакана пищевой соды со стаканом воды до образования пасты. Нанесите на загрязненные участки сиденья, оставьте на 20 минут, потрите губкой.

Белый уксус и пищевая сода отлично справляются с грязью, известковыми отложениями и бактериями.

Натуральные продукты безвредны для вашего здоровья и окружающей среды. Вы можете сэкономить деньги, не покупая дорогостоящие химические средства. Чистите туалет без химии, используя эти простые и эффективные методы.

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