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Здоровье

Универсальный постный прием пищи, который можно использовать на завтрак, обед или ужин

Татьяна ФиалковаТатьяна Фиалкова

Универсальный постный прием пищи, который можно использовать на завтрак, обед или ужин

Сложные углеводы – красный рис, свекла, сырая морковь.

Белки – тофу, конопляные чищенные семена, семечки, орехи, тушеный шпинат.

Жиры для желчного – масло оливковое, авокадо, семечки, кедровые орешки.

Клетчатка для кишечника – свекла, краснокачанная капуста, морковь, стручки лука.

Горечи для стимуляции желчного – стручки лука, специи.

Антиоксиданты – лимонный сок, краснокачанная капуста, свекла, морковь.

Источник:instagram.com

Здоровье