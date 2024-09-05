Упрямый характер Овна: как складываются отношения этого независимого знака зодиака

Как говорят ведущие астрологи, знак Овна является символом власти и господства и эти характеристики также отвечают делам в любовной жизни, в супружеской жизни и сексуальных отношениях. Овен всегда будет партнером, любящим открывать новые приключения и исследовать вещи со своим партнером с точки зрения любви и брака.

В то же время следует отметить, что любовные и супружеские отношения Овнов часто зависят от их стремления к независимости, ведь им трудно отдать контроль партнеру. Овен является главным в их отношениях и всегда планирует что-то для своего партнера в последнюю минуту, пишет издание T imesofindia .

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Что касается любви, супружеских и сексуальных отношений, они ненавидят, когда их партнер излишне анализирует ситуации. Они любят воспринимать все легко и естественно. Овен всегда заставляет своего партнера чувствовать, что его ценят и заботятся.

Причем особенно в супружеских отношениях представители Овна ищут многое подтверждение от своего партнера. Они с нетерпением ждут, что их партнер останется мотивированным и поощренным. В любовных отношениях Овен ждет стабильности на всем пути их отношений.

Что касается сексуальных отношений, они несколько больше сосредоточены на собственном удовольствии и удовлетворении, но они всегда предпочитают очень сильную эмоциональную связь перед интимными отношениями. Интимность играет немаловажную роль в их жизни, но им трудно донести это до партнера. Их любовные отношения время от времени должны подпитываться чьим-то мнением.

Что касается любви и супружеских отношений, Овны, как правило, немного больше оскорбляют своего партнера, чтобы заставить партнера ценить отношения. Овны всегда с нетерпением ждут длительных отношений, а значит есть высокие шансы, что их любовь закончится браком. Упрямый характер уроженцев Овна усложняет партнеру легко воспринимать их на каждом этапе отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиака, выбирающих карьеру вместо родительства.

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