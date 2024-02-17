Урожай будет невероятен: действенный метод проверки семян на всхожесть
Не тратьте время на бесплодные посевы! С помощью простого теста с солью вы сможете легко определить, какие семена подходят для посадки, а какие – нет. Этот способ ощутимо повысит урожайность.
Об этом пишет Главред.
Что вам понадобится:
- Стакан с комнатной водой
- Столовая ложка соли
- Семена, которые вы хотите проверить
Как сделать:
- Растворите соль в воде.
- Добавьте семена в раствор.
- Подождите 5-10 минут.
Семена, которые опустились на дно, вероятно, прорастут и дадут вам урожай. То же, что всплыло на поверхность, вероятно, не прорастет и его можно выбросить.
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Повышение всхожести семян
Если ваши семена сохранялись в течение длительного времени, их всхожесть можно стимулировать. Для этого:
- Смочите бумажные полотенца теплой водой.
- Разложите семена на одном из полотенец.
- Накройте семена вторым полотенцем.
- Положите полотенца в теплое место на 12-24 часа.
Благодаря тесту с солью и способам стимуляции всхожести вы можете существенно повысить шансы на получение обильного урожая.
Помните:
- Свежие семена обычно имеют лучшее всхожесть, чем старые.
- Условия хранения семян также влияют на их всхожесть.
- Перед посевом рекомендуется ознакомиться с инструкциями на упаковке.
Напомним, мы уже писали об ошибках, которые уничтожат рассаду.
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