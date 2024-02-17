Урожай будет невероятен: действенный метод проверки семян на всхожесть

Не тратьте время на бесплодные посевы! С помощью простого теста с солью вы сможете легко определить, какие семена подходят для посадки, а какие – нет. Этот способ ощутимо повысит урожайность.

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Об этом пишет Главред.

Что вам понадобится:

Стакан с комнатной водой

Столовая ложка соли

Семена, которые вы хотите проверить

Как сделать:

Растворите соль в воде. Добавьте семена в раствор. Подождите 5-10 минут.

Семена, которые опустились на дно, вероятно, прорастут и дадут вам урожай. То же, что всплыло на поверхность, вероятно, не прорастет и его можно выбросить.

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Повышение всхожести семян

Если ваши семена сохранялись в течение длительного времени, их всхожесть можно стимулировать. Для этого:

Смочите бумажные полотенца теплой водой. Разложите семена на одном из полотенец. Накройте семена вторым полотенцем. Положите полотенца в теплое место на 12-24 часа.

Благодаря тесту с солью и способам стимуляции всхожести вы можете существенно повысить шансы на получение обильного урожая.

Помните:

Свежие семена обычно имеют лучшее всхожесть, чем старые.

Условия хранения семян также влияют на их всхожесть.

Перед посевом рекомендуется ознакомиться с инструкциями на упаковке.

Напомним, мы уже писали об ошибках, которые уничтожат рассаду.

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