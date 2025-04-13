Урожай будете носить ведрами: как правильно сажать фасоль

Перед высадкой семян фасоли необходимо замочить в теплой воде. Для предотвращения болезней и вредителей рекомендуется обработать семена раствором борной кислоты, держа их в нем в течение 5 минут.

Фасоль хорошо растет на легких, хорошо дренированных почвах, а участок должен быть солнечным и защищенным от сильных ветров. Избегайте высадки на глинистых или слишком азотистых почвах. Однако, даже на истощенных давно удобренных участках фасоль покажет хорошие результаты, поскольку бобовые способствуют насыщению почвы азотом, что станет полезным для других культур в следующем сезоне. Об этом пишет Эспрессо.

Если есть возможность, подготовьте землю с осени – перекопайте участок и добавьте перегной. Также полезно внести доломитовую муку, селитру, двойной суперфосфат и калийные удобрения. Если осеннего удобрения не получилось, высаживайте фасоль на местах, где в предыдущем году росли томаты, капуста, картофель, баклажаны или перцы.

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Как правильно высаживать фасоль

Метод посадки зависит от вида фасоли. Кустовые сорта нужно углублять на 5-6 см, оставляя между растениями 20-25 см, а между рядами – до 40 см. Вьющиеся сорта высаживают на расстоянии 25-30 см между растениями, а между рядами - до 50 см.

В каждую лунку кладут по 5-6 семян. После появления всходов выбирают три сильнейших растения, а лишние можно пересадить. После посадки почву нужно уплотнить и хорошо полить.

Если на ночь предсказывают заморозки, покройте грядки пленкой. Уход включает регулярный полив, рыхление, пропалку и подкормку. Вьющиеся сорта нуждаются в подвязке, когда начнут активно расти.

Когда сажать фасоль?

Фасоль можно сажать в грунт только после того, как минует угроза заморозков и температура почвы прогреется до 10°C и выше. Для лучшего роста фасоли необходимо не менее 12 часов света в день. Обычно ее высаживают в апреле или мае, а в северных регионах иногда и в начале июня.

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