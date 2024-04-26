Урожай будете носить ведрами: когда сажать фасоль в открытый грунт

Фасоль - это неприхотливая, но очень полезная и сытная культура, которая по силам даже начинающим садоводам. Чтобы получить обильный урожай, важно знать, когда и как правильно сажать фасоль в открытую почву.

В Украине фасоль можно сажать в течение весны и лета, однако лучше всего считается май, когда почва уже хорошо прогреется, а риск заморозков проходит. Этот месяц обеспечивает оптимальные условия для произрастания семян и дальнейшего развития растения. Об этом пишет Главред.

На юге фасоль можно сеять уже в конце апреля или начале мая. В центральных областях лучше подождать до середины мая, когда почва прогреется до 10-12°C. На севере рекомендуется сажать фасоль в конце мая или начале июня.

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Что любит фасоль при посадке?

Легкие, рыхлые почвы.

Хорошо освещенные солнцем места.

Защита от ветра.

Регулярный полив, особенно в первые две недели после посадки.

Подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Как правильно сажать фасоль в открытый грунт:

Подготовка почвы:

Выберите солнечное место, защищенное от ветра.

Почва должна быть рыхлой, дренированной, с нейтральной кислотностью.

За 2-3 недели до посадки перекопайте почву, добавьте перегной или компост.

За несколько дней до посадки сделайте лунки глубиной 5-6 см для кустовых сортов и 8-10 см для вьющихся.

Расстояние между лунками для кустарниковых сортов – 20-25 см, для вьющихся – 30-40 см.

Подготовка семян:

Проверьте семена на всхожесть.

Замочите его в теплой воде на 8-12 часов.

Некоторые садоводы рекомендуют прорастить семена перед посадкой.

Посадка:

В лунки положите по 2-3 семечка.

Присыпьте землей и слегка прижмите.

Полейте теплой водой.

Дополнительные советы по выращиванию фасоли:

Для лучшего прорастания семян можете добавить в воду стимулятор роста для замачивания.

После посадки почву вокруг семян можно замульчировать соломой, торфом или перегноем.

Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг растений.

Во время цветения и плодоношения фасоль нуждается в обильном поливе.

Не допускайте пересыхания почвы, ведь это может привести к сбросу цветков и завязей.

Для стимуляции плодоношения рекомендуется регулярно обрывать верхушки побегов.

Собирайте фасоль по мере созревания, не допуская перестигания.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить богатый урожай фасоли и насладиться ее отличным вкусом.

Напомним, мы уже писали, когда и как сажать фасоль, чтобы получить хороший урожай.

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