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Урожай будете носить ведрами: когда сажать фасоль в открытый грунт

Цихоцкая Мария

Урожай будете носить ведрами: когда сажать фасоль в открытый грунт
Чтобы получить обильный урожай, важно знать, когда и как правильно сажать фасоль в открытую почву.

Фасоль - это неприхотливая, но очень полезная и сытная культура, которая по силам даже начинающим садоводам. Чтобы получить обильный урожай, важно знать, когда и как правильно сажать фасоль в открытую почву.

В Украине фасоль можно сажать в течение весны и лета, однако лучше всего считается май, когда почва уже хорошо прогреется, а риск заморозков проходит. Этот месяц обеспечивает оптимальные условия для произрастания семян и дальнейшего развития растения. Об этом пишет Главред.

На юге фасоль можно сеять уже в конце апреля или начале мая. В центральных областях лучше подождать до середины мая, когда почва прогреется до 10-12°C. На севере рекомендуется сажать фасоль в конце мая или начале июня.

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Что любит фасоль при посадке?

  • Легкие, рыхлые почвы.
  • Хорошо освещенные солнцем места.
  • Защита от ветра.
  • Регулярный полив, особенно в первые две недели после посадки.
  • Подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Как правильно сажать фасоль в открытый грунт:

Подготовка почвы:

  • Выберите солнечное место, защищенное от ветра.
  • Почва должна быть рыхлой, дренированной, с нейтральной кислотностью.
  • За 2-3 недели до посадки перекопайте почву, добавьте перегной или компост.
  • За несколько дней до посадки сделайте лунки глубиной 5-6 см для кустовых сортов и 8-10 см для вьющихся.
  • Расстояние между лунками для кустарниковых сортов – 20-25 см, для вьющихся – 30-40 см.

Подготовка семян:

  • Проверьте семена на всхожесть.
  • Замочите его в теплой воде на 8-12 часов.
  • Некоторые садоводы рекомендуют прорастить семена перед посадкой.

Посадка:

  • В лунки положите по 2-3 семечка.
  • Присыпьте землей и слегка прижмите.
  • Полейте теплой водой.

Дополнительные советы по выращиванию фасоли:

  • Для лучшего прорастания семян можете добавить в воду стимулятор роста для замачивания.
  • После посадки почву вокруг семян можно замульчировать соломой, торфом или перегноем.
  • Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг растений.
  • Во время цветения и плодоношения фасоль нуждается в обильном поливе.
  • Не допускайте пересыхания почвы, ведь это может привести к сбросу цветков и завязей.
  • Для стимуляции плодоношения рекомендуется регулярно обрывать верхушки побегов.
  • Собирайте фасоль по мере созревания, не допуская перестигания.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить богатый урожай фасоли и насладиться ее отличным вкусом.

Напомним, мы уже писали, когда и как сажать фасоль, чтобы получить хороший урожай.

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