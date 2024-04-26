Урожай будете носить ведрами: когда сажать фасоль в открытый грунт
Фасоль - это неприхотливая, но очень полезная и сытная культура, которая по силам даже начинающим садоводам. Чтобы получить обильный урожай, важно знать, когда и как правильно сажать фасоль в открытую почву.
В Украине фасоль можно сажать в течение весны и лета, однако лучше всего считается май, когда почва уже хорошо прогреется, а риск заморозков проходит. Этот месяц обеспечивает оптимальные условия для произрастания семян и дальнейшего развития растения. Об этом пишет Главред.
На юге фасоль можно сеять уже в конце апреля или начале мая. В центральных областях лучше подождать до середины мая, когда почва прогреется до 10-12°C. На севере рекомендуется сажать фасоль в конце мая или начале июня.
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Что любит фасоль при посадке?
- Легкие, рыхлые почвы.
- Хорошо освещенные солнцем места.
- Защита от ветра.
- Регулярный полив, особенно в первые две недели после посадки.
- Подкормка органическими и минеральными удобрениями.
Как правильно сажать фасоль в открытый грунт:
Подготовка почвы:
- Выберите солнечное место, защищенное от ветра.
- Почва должна быть рыхлой, дренированной, с нейтральной кислотностью.
- За 2-3 недели до посадки перекопайте почву, добавьте перегной или компост.
- За несколько дней до посадки сделайте лунки глубиной 5-6 см для кустовых сортов и 8-10 см для вьющихся.
- Расстояние между лунками для кустарниковых сортов – 20-25 см, для вьющихся – 30-40 см.
Подготовка семян:
- Проверьте семена на всхожесть.
- Замочите его в теплой воде на 8-12 часов.
- Некоторые садоводы рекомендуют прорастить семена перед посадкой.
Посадка:
- В лунки положите по 2-3 семечка.
- Присыпьте землей и слегка прижмите.
- Полейте теплой водой.
Дополнительные советы по выращиванию фасоли:
- Для лучшего прорастания семян можете добавить в воду стимулятор роста для замачивания.
- После посадки почву вокруг семян можно замульчировать соломой, торфом или перегноем.
- Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг растений.
- Во время цветения и плодоношения фасоль нуждается в обильном поливе.
- Не допускайте пересыхания почвы, ведь это может привести к сбросу цветков и завязей.
- Для стимуляции плодоношения рекомендуется регулярно обрывать верхушки побегов.
- Собирайте фасоль по мере созревания, не допуская перестигания.
Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить богатый урожай фасоли и насладиться ее отличным вкусом.
Напомним, мы уже писали, когда и как сажать фасоль, чтобы получить хороший урожай.
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