Урожай будете собирать ведрами: чем поливать огурцы чтобы хорошо родили

Чтобы собрать обильный урожай огурцов, важно учитывать несколько ключевых моментов. Важнейшими из них являются регулярный полив и своевременная подкормка.

Поскольку корни огурцов залегают близко к поверхности, растения не могут получать влагу из глубоких слоев почвы. Поэтому им необходимо частое увлажнение – обычно 2–3 раза в неделю, а в период жары – каждый день. Для оптимального орошения на один квадратный метр используют примерно 8 литров воды, а сам полив лучше проводить либо утром, либо вечером, когда солнце уже не столь активно. Об этом пишет sensatsiya.

Еще один важный фактор – обеспечение огурцов достаточным количеством питательных веществ. Если почва бедная, урожай будет слабым. Удобрения можно приобрести в магазине, но многие выбирают натуральные средства, которые не менее эффективны. Одним из самых популярных методов подпитки является использование дрожжей. Хлебопекарные дрожжи содержат витамины группы B и микроэлементы, стимулирующие рост, формирование завязи, укрепление корневой системы и повышение устойчивости растений к стрессам и болезням.

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Для приготовления такой подкормки в ведро теплой воды (30–35 °C) добавляют 30 граммов прессованных дрожжей или пакетик сухих, а также две столовые ложки сахара. После тщательного размешивания оставляют смесь на два часа в теплом месте. После настаивания раствор используют для щедрого полива огуречных грядок.

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