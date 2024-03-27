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Урожай будете собирать ведрами: как правильно высадить свеклу в почву

Цихоцкая Мария

Урожай будете собирать ведрами: как правильно высадить свеклу в почву

Хотите полакомиться собственноручно выращенной сочной и сладкой свеклой? Не бойтесь, ведь это не так сложно, как может показаться на первый взгляд! Следуйте нашим советам, и вы будете приятно удивлены результатом.

Помните, что свеклу нужно сажать при определенном температурном режиме. Кроме того, следует обратить внимание на качество грунта. Об этом пишет тсн.

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Когда сажать свеклу?

  • Температура: оптимальная температура для посева свеклы – 10-12°C воздуха и 8-10°C почвы.
  • Народные приметы: по народным приметам, свеклу можно сажать, когда на берегу появятся маленькие листики.
  • Сорта:
    • Быстроспелые (80-110 дней): Красный шар, Пабло, Бордо.
    • Среднеспелые (110-130 дней): Цилиндра, Детройт, Мулатка.
    • Позднеспелые (130-145 дней): Торпедо.
  • В Украине: благоприятное время для сева свеклы наступает в середине-конце апреля.

Какие сорта свеклы подходят для весеннего посева?

  • Морозостойкость: важно выбирать ранние сорта со сроком созревания 50-80 дней.
  • Вкусовые качества: обращайте внимание на срок хранения, вкус и форму овоща.
  • Рекомендуемые сорта: Браво, Красный Шар, Бордо 237, Ренова, Египетская Плоска.

Лунный календарь:

  • Фазы луны: рекомендуется сеять свеклу на спадающей Луне.
  • Благоприятные дни в 2024 году: 1-5, 8-11, 28, 30 апреля.

Подготовка семян:

  • Для лучшего прорастания можно замочить семена на влажной ткани в теплом месте.
  • Проращивание: важно периодически увлажнять семена, чтобы они не подсохли.

Посев свеклы:

  • Освещение: выбирайте хорошо освещенный участок.
  • Удобрения: предварительно удобрить грядки компостом, навозом, золой или аммиачной селитрой.
  • Глубина сева: 3-4 см.
  • Расстояние между рядами: 20-30 см.
  • Расстояние между семенами: 3 см.
  • Полив: важно следить за влажностью почвы.

Прореживание:

  • Первое прореживание: когда появятся 1-2 листа, оставьте между растениями 5 см.
  • Второе прореживание: когда будет 4-5 листьев, оставьте между корнеплодами 10-13 см.

Дополнительные советы:

  • Регулярно пропалывайте грядки.
  • Защищайте свеклу от вредителей.
  • Собирайте урожай вовремя.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить отличный урожай свеклы, которая станет основой для многих вкусных и полезных блюд!

Напомним, мы уже писали, когда сажать свеклу в открытую почву, чтобы получить хороший урожай.

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