Урожай будете собирать ведрами: как правильно высадить свеклу в почву
Хотите полакомиться собственноручно выращенной сочной и сладкой свеклой? Не бойтесь, ведь это не так сложно, как может показаться на первый взгляд! Следуйте нашим советам, и вы будете приятно удивлены результатом.
Помните, что свеклу нужно сажать при определенном температурном режиме. Кроме того, следует обратить внимание на качество грунта. Об этом пишет тсн.
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Когда сажать свеклу?
- Температура: оптимальная температура для посева свеклы – 10-12°C воздуха и 8-10°C почвы.
- Народные приметы: по народным приметам, свеклу можно сажать, когда на берегу появятся маленькие листики.
- Сорта:
- Быстроспелые (80-110 дней): Красный шар, Пабло, Бордо.
- Среднеспелые (110-130 дней): Цилиндра, Детройт, Мулатка.
- Позднеспелые (130-145 дней): Торпедо.
- В Украине: благоприятное время для сева свеклы наступает в середине-конце апреля.
Какие сорта свеклы подходят для весеннего посева?
- Морозостойкость: важно выбирать ранние сорта со сроком созревания 50-80 дней.
- Вкусовые качества: обращайте внимание на срок хранения, вкус и форму овоща.
- Рекомендуемые сорта: Браво, Красный Шар, Бордо 237, Ренова, Египетская Плоска.
Лунный календарь:
- Фазы луны: рекомендуется сеять свеклу на спадающей Луне.
- Благоприятные дни в 2024 году: 1-5, 8-11, 28, 30 апреля.
Подготовка семян:
- Для лучшего прорастания можно замочить семена на влажной ткани в теплом месте.
- Проращивание: важно периодически увлажнять семена, чтобы они не подсохли.
Посев свеклы:
- Освещение: выбирайте хорошо освещенный участок.
- Удобрения: предварительно удобрить грядки компостом, навозом, золой или аммиачной селитрой.
- Глубина сева: 3-4 см.
- Расстояние между рядами: 20-30 см.
- Расстояние между семенами: 3 см.
- Полив: важно следить за влажностью почвы.
Прореживание:
- Первое прореживание: когда появятся 1-2 листа, оставьте между растениями 5 см.
- Второе прореживание: когда будет 4-5 листьев, оставьте между корнеплодами 10-13 см.
Дополнительные советы:
- Регулярно пропалывайте грядки.
- Защищайте свеклу от вредителей.
- Собирайте урожай вовремя.
Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить отличный урожай свеклы, которая станет основой для многих вкусных и полезных блюд!
Напомним, мы уже писали, когда сажать свеклу в открытую почву, чтобы получить хороший урожай.
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