Урожай на подоконнике: как выращивать томаты на дому
Томаты – это вкусные и питательные овощи, которые можно выращивать как в открытом грунте, так и в помещении. Выращивание томатов на подоконнике – это отличный способ иметь свежие томаты зимой, когда их трудно найти на рынке. Кроме этого, с этим делом справится и новичок.
Об этом пишет BHG.
Выбор сорта
При выборе сорта томатов для выращивания на подоконнике учитывайте следующие факторы:
- Размер куста. Комнатные томаты должны быть низкорослыми, чтобы их можно было удобно выращивать в контейнере.
- Размер плодов. Комнатные томаты обычно имеют небольшие плоды, которые созревают быстрее крупных плодов.
- Сорт. Существует множество сортов томатов, подходящих для выращивания в помещении. При выборе сорта учитывайте свой вкус и особенности выращивания.
Посев
Семена томатов можно высевать в любое время года, но лучше это делать весной или летом, когда световой день долог.
- Заполните контейнеры грунтом для выращивания растений в контейнерах.
- Сделайте небольшие ямки в почве на расстоянии 2-3 см друг от друга.
- Положите семена в ямки и присыпьте их тонким слоем почвы.
- Увлажните почву водой.
- Чтобы создать парниковый эффект, накройте контейнеры прозрачной пленкой или стеклом.
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Уход
Томаты, выращенные в помещении, нуждаются в следующем уходе:
- Освещение. Томатов нужно много света, поэтому их следует размещать на солнечном окне. Если окно не очень солнечное, можно использовать фитолампы.
- Температура. Томаты лучше всего растут при температуре 21-27°C.
- Полив. Помидоры нужно поливать регулярно, но не слишком часто. Почва должна быть влажной, но не мокрой.
- Питание. Томатов нужно удобрять раз в неделю раствором удобрения для съедобных растений.
- Опыление. Томаты – самоопыляющиеся растения, но все же желательно немного встряхивать их цветки, чтобы улучшить опыление.
- Обрезка. Томатов нужно обрезать, чтобы они лучше плодоносили. Обрезайте боковые побеги, растущие ниже первой цветочной кисти.
Сбор урожая
Томаты, выращенные на подоконнике, обычно созревают через 8-10 недель после посева. Чтобы проверить, созрели томаты, нажмите на них. Если они мягкие, то они готовы к сбору.
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