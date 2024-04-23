Урожай на зависть всем: что нужно посадить в Пасху согласно народным приметам
Пасха уже близко, а вместе с ней приходит время не только для праздничных приготовлений, но и для забот о саде и огороде. Согласно древним народным верованиям, некоторые растения – кусты, овощи – лучше сажать именно к этому светлому празднику.
Мудрость, накопленная веками, подсказывает, что посадка до 5 мая, когда украинцы празднуют Пасху, дает им время адаптироваться на новом месте и обрадовать нас щедрым урожаем. Об этом пишет ТСН.
Что же советуют посадить в Пасху?
Плодовые кусты:
- Крыжовник: Неприхотливая и морозостойкая ягода, которая порадует вас кислыми плодами для компотов, варенье и употребление в свежем виде.
- Малина: Эта ароматная ягода станет украшением вашего сада и источником витаминов.
- Смородина: Черная, красная или белая – каждая из них обладает неповторимым вкусом и полезными свойствами.
- Смородины: Эти ягоды не только вкусны, но и богаты витаминами и микроэлементами.
Овощи:
- Картофель: Ранние сорта картофеля, посаженные к Пасхе, можно будет лакомиться уже в начале лета.
- Лук: Этот овощ – незаменимый ингредиент для многих блюд, поэтому его всегда полезно иметь под рукой.
- Морковь: Сочная и хрустящая морковь станет источником витаминов и отличным основанием для салатов и других блюд.
- Свекла: Борщ, винегрет, салаты – со свеклой можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.
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Цветы:
- Ирисы: Эти величественные цветы станут настоящим украшением вашего сада.
- Пионы: Их пышные цветы с нежным ароматом непременно поднимут вам настроение.
- Хризантемы: Данные осенние цветы будут радовать вас своим цветением до заморозков.
- Бархатцы: Неприхотливые цветы не только красивы, но и обладают полезными свойствами.
- Ротики: Эти яркие цветы станут отличным украшением клумб.
Помните:
- Для посадки лучше использовать однолетние саженцы.
- Не забудьте обильно полить и замульчировать посадки.
- Соблюдайте агротехнические правила, чтобы растения чувствовали себя комфортно и радовали вас богатым урожаем и пышным цветением.
Напомним, мы уже писали, что нужно первым высадить на Пасху.
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