Урожай на зависть всем: что нужно посадить в Пасху согласно народным приметам

Пасха уже близко, а вместе с ней приходит время не только для праздничных приготовлений, но и для забот о саде и огороде. Согласно древним народным верованиям, некоторые растения – кусты, овощи – лучше сажать именно к этому светлому празднику.

Мудрость, накопленная веками, подсказывает, что посадка до 5 мая, когда украинцы празднуют Пасху, дает им время адаптироваться на новом месте и обрадовать нас щедрым урожаем. Об этом пишет ТСН.

Что же советуют посадить в Пасху?

Плодовые кусты:

Крыжовник: Неприхотливая и морозостойкая ягода, которая порадует вас кислыми плодами для компотов, варенье и употребление в свежем виде.

Неприхотливая и морозостойкая ягода, которая порадует вас кислыми плодами для компотов, варенье и употребление в свежем виде. Малина: Эта ароматная ягода станет украшением вашего сада и источником витаминов.

Смородина: Черная, красная или белая – каждая из них обладает неповторимым вкусом и полезными свойствами.

Черная, красная или белая – каждая из них обладает неповторимым вкусом и полезными свойствами. Смородины: Эти ягоды не только вкусны, но и богаты витаминами и микроэлементами.

Овощи:

Картофель: Ранние сорта картофеля, посаженные к Пасхе, можно будет лакомиться уже в начале лета.

Ранние сорта картофеля, посаженные к Пасхе, можно будет лакомиться уже в начале лета. Лук: Этот овощ – незаменимый ингредиент для многих блюд, поэтому его всегда полезно иметь под рукой.

Этот овощ – незаменимый ингредиент для многих блюд, поэтому его всегда полезно иметь под рукой. Морковь: Сочная и хрустящая морковь станет источником витаминов и отличным основанием для салатов и других блюд.

Сочная и хрустящая морковь станет источником витаминов и отличным основанием для салатов и других блюд. Свекла: Борщ, винегрет, салаты – со свеклой можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.

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Цветы:

Ирисы: Эти величественные цветы станут настоящим украшением вашего сада.

Эти величественные цветы станут настоящим украшением вашего сада. Пионы: Их пышные цветы с нежным ароматом непременно поднимут вам настроение.

Их пышные цветы с нежным ароматом непременно поднимут вам настроение. Хризантемы: Данные осенние цветы будут радовать вас своим цветением до заморозков.

Бархатцы: Неприхотливые цветы не только красивы, но и обладают полезными свойствами.

Неприхотливые цветы не только красивы, но и обладают полезными свойствами. Ротики: Эти яркие цветы станут отличным украшением клумб.

Помните:

Для посадки лучше использовать однолетние саженцы.

Не забудьте обильно полить и замульчировать посадки.

Соблюдайте агротехнические правила, чтобы растения чувствовали себя комфортно и радовали вас богатым урожаем и пышным цветением.

Напомним, мы уже писали, что нужно первым высадить на Пасху.

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