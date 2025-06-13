Урожай удивит всех: чем подкормить капусту

Опытные садоводы давно оценивают полезные свойства крапивного настоя и охотно используют его для подкормки капусты. Сброженный жгучий сорняк насыщает почву калием, фосфором и азотом, обеспечивая растения всем необходимым для крепких початков и здорового роста.

Прежде чем внести любую подкормку, следует убедиться, что она действительно способствует развитию культуры. В случае с настоем крапивы польза доказана неоднократно: растения не тратят ресурсы на борьбу с болезнями или вредителями, ведь химические соединения сорняков укрепляют их иммунитет. Об этом пишет Униан.

Даже если капуста уже начала болеть, опрыскивание разбавленным настоем способно приостановить распространение инфекции и ускорить выздоровление.

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Чтобы приготовить подкормку, нужно собрать молодые побеги крапивы – только листья и стебли без корней. Нарежьте их на мелкие кусочки и сложите в чистую бочку или ведро, после чего залейте водой. Для полива под корень достаточно взять одну часть настоя на десять частей воды, а для опрыскивания – вдвое большего разведения. Посуду со смесью оставьте в теплом месте на 1–2 недели, время от времени помешивая, а потемнение жидкости и отсутствие пены будут свидетельствовать о готовности удобрения. Перед применением настой процедите.

Если капуста находится в активной фазе роста или формирует початки, поливать грядки следует примерно раз в две недели по одному литру разведенного настоя под каждое растение. Опрыскивать же допустимо с той же периодичностью – это поможет профилактически защитить капусту от болезней и вредителей и поддержать крепкий иммунитет.

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