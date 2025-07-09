Урожай вас поразит: чем подкормить перец в июле

В июле перец переходит в важнейшую фазу развития – он активно цветет, формирует завязи и начинает плодоношение. В этот период растение нуждается в много питательных веществ, ведь почва постепенно истощается. Если не подкармливать перец вовремя, это может сказаться на его урожайности: плоды будут мелкими, а завязи будут опадать. Листья могут терять цвет, а само растение – выглядеть ослабленным.

Наиболее действенными в середине лета являются как органические, так и минеральные удобрения. Из натуральных средств лучше работает раствор коровяка или птичьего помета. Они насыщают почву азотом и стимулируют рост зеленой массы. Об этом пишет news.agro.

Также отлично помогает настой крапивы, который укрепляет иммунитет перца и способствует его развитию. Для приготовления таких подкормок обычно растительное сырье заливают водой и настаивают несколько дней до брожения.

Кроме органики, растению необходимы фосфор и калий – именно они отвечают за образование плодов. Хорошо работает смесь суперфосфата и сульфата калия, которую следует растворить в воде и поливать перец раз в две недели. Также можно использовать готовые комплексные удобрения для овощей, содержащие сбалансированную формулу для плодоношения.

Среди народных средств огородники часто используют дрожжевой настой. Он активизирует рост растения и помогает ему закладывать больше завязей. А еще хорошим вариантом является зола, являющаяся природным источником калия и многих микроэлементов. Ее можно как просто рассыпать у кустов, так и приготовить водяной настой.

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Однако следует избегать чрезмерного внесения азотных удобрений — особенно в этот период. Избыток азота может вызвать усиленный рост листьев в ущерб плодоношению. Не рекомендуется использовать холодную воду для полива — она вызывает стресс у растений и может уничтожить часть завязей.

Чтобы питательные вещества лучше усваивались, после подкормки перец желательно полить чистой водой. А для сохранения влаги и защиты корневой системы почву вокруг кустов можно замульчировать, например, скошенной травой.

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