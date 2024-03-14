Урожай вас поразит: что добавить в почву перед посевом помидоров

При выращивании рассады помидоров, как и любой другой культуры, огромную роль играет качество почвенной смеси. Опытные огородники не рекомендуют использовать почву из магазинов, а советуют самостоятельно готовить субстрат для рассады.

Видео дня

Для посева семян томатов лучше использовать почвенную смесь, обогащенную удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий. Азот способствует развитию зеленоватой массы, тогда как фосфор и калий провоцируют рост корней. Об этом пишет prostoway.

В результате отпадает необходимость дополнительной подкормки, а рассада формируется крепкой с хорошо развитой корневой системой.

Кроме того, для получения крепких стеблей, сочных листьев и мощных корней, можно добавить к почве перегной или птичий помет.

Полезным компонентом также является древесная зола, богатая минералами и микроэлементами, необходимыми для полноценного роста растений.

Все эти примеси следует тщательно перемешать с грунтовой смесью перед посевом семян. Это обеспечит рассаду всеми необходимыми питательными веществами и будет способствовать крепкому здоровому развитию, что в будущем позволит получить большой урожай.

Напомним, мы уже писали, как защитить помидоры от болезней и вредителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !