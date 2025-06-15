Урожая хватит надолго: чем подкормить огурцы

Во время активного роста и формирования плодов огурцы особенно нуждаются в калии. Один из простых, доступных и экологичных способов подкормки – использование настоя из банановой кожуры. Такое средство не только обогащает почву, но позволяет избегать применения химических удобрений, что особенно важно для сторонников органического земледелия.

Калий играет важную роль в развитии огурцов: стимулирует образование завязей, улучшает вкус и аромат плодов, а также укрепляет иммунитет растений, повышая их устойчивость к болезням. Об этом пишет Униан.

Настой из банановой кожуры можно приготовить разными способами. Один из них состоит в том, чтобы нарезать шкурку на кусочки, залить ее теплой водой и оставить в сутки. Затем жидкость процеживают и разбавляют перед поливом. Еще один вариант – измельчить кожуру в блендере или мясорубке, залить кипятком и оставить настаиваться в темном месте в течение трех дней. Такое средство подходит не только для полива, но и для опрыскивания. Некоторые огородники предварительно высушивают кожуру, перемалывают в порошок и при необходимости готовят из него настой. Это удобно, ведь позволяет заготовить удобрение на будущее.

Если же нет времени или возможности готовить настой, можно просто зарыть банановую кожуру рядом с огуречными кустами. Во влажной почве она быстро разлагается и насыщает землю питательными веществами.

Однако следует помнить об осторожности. Банановую подкормку нельзя использовать слишком часто. Оптимальный перерыв между подкормками должен составлять не менее двух-трех недель. Также важно не превышать количество кожуры при закапывании, ведь избыток органики может привести к закислению почвы, усложнив доступ воздуха к корням.

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Еще один нюанс – чрезмерная концентрация калия способна ухудшить усвоение других важных элементов, таких как кальций и магний. Это, в свою очередь, может привести к пожелтению листьев или деформации плодов. При появлении таких симптомов следует приостановить внесение бананового удобрения и обратить внимание на баланс других питательных веществ.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать морковь в июне.

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