Ускоряет метаболизм и укрепляет кости: какой напиток следует пить, чтобы улучшить самочувствие

Чай – это популярный напиток, который употребляется во всем мире. Он не только вкусен, но и полезен здоровью.

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В листьях чая содержатся антиоксиданты, защищающие организм от свободных радикалов, которые могут повредить клетки. Об этом пишет ТСН.

Вот четыре вида чая, которые оказывают особое положительное влияние на здоровье:

Черный чай

Черный чай – это наиболее распространенный вид чая. Он содержит кофеин, который может увеличивать энергию и концентрацию. Черный чай также содержит антиоксиданты, которые могут помочь защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других заболеваний.

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Зеленый чай

Зеленый чай производится из неферментированных листьев чая. Он содержит больше антиоксидантов, чем чёрный чай. Зеленый чай также может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других заболеваний.

Ромашковый чай

Ромашковый чай – это травяной чай, который заваривается из цветков ромашки. Он обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Ромашковый чай может помочь снизить воспаление в организме, а также помочь при бессоннице и стрессе.

Мятный чай

Мятный чай – это еще один травяной чай, который заваривается из листьев мяты. Он обладает освежающим вкусом и может помочь снять тошноту, вздутие и воспаление. Мятный чай также может помочь снизить тревогу и беспокойство.

Напомним, мы уже писали о плюсах и минусах чая, о которых мало кто знает.

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