Успейте до весны посадить эти овощи и ваш урожай будет лучше, чем у соседа

Холодный февраль может казаться не лучшим временем для садоводства, но это не так. Есть несколько овощей, которые можно сажать сейчас, чтобы наслаждаться свежим урожаем в течение года.

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Эксперты рекомендуют четыре самых "простых и быстрорастущих" овоща для посадки в феврале, пишет Express.

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"Февральский период, казалось бы, не самый активный для садоводства, но он может быть временем, когда начинается прекрасная подготовка к предстоящему урожаю. Особенно это касается выращивания овощей, которые могут предоставить свежие продукты позже в году", – пишет издание.

Эксперты исключительно поделились списком самых "простых" овощей, которые можно начать сажать уже сейчас.

Одними из самых простых овощей для выращивания являются корнеплоды, такие как морковь и пастернак. Подготовка почвы является ключевой: "Убедитесь, что почва хорошо дренирована перед посадкой, чтобы они процветали и росли здоровыми".

Семена моркови и пастернака можно высевать с февраля по конец августа, а собирать урожай можно почти круглый год, предоставляя себе постоянный источник свежих овощей.

Листовые зелени, такие как шпинат, также рекомендуется для посева в феврале. Эти овощи не только "доставляют вам мало хлопот", но и считаются одними из самых простых для выращивания. Для успешного выращивания шпината рекомендуется выбрать место в саду, которое получает достаточно солнечного света, но частично находится в тени.

Тем Маршалл, главный садовник Raby Castle, подтверждает, что шпинат – это отличный выбор для выращивания в этот период, поскольку он является "прохладным сезонным овощем", который может "процветать" в это время.

Редис также отмечается как "быстрорастущий, легкий в уходе" овощ, идеально подходящий для посева в этот период. Необходимо высевать семена рядами на пол сантиметра глубиной, обеспечивая хорошее увлажнение почвы и правильный дренаж.

Выбирая эти простые в выращивании овощи и соблюдая надлежащие технологии посадки, садоводы смогут наслаждаться обильным урожаем. Регулярная слежка за растениями и меры защиты помогут обеспечить успешное выращивание овощей в вашем саду.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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