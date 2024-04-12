Успейте к Пасхе: какие растения следует посадить уже сейчас

Весна в разгаре, солнышко пригревает, а руки так и чешутся начать творить на грядках и клумбах. К Пасхе уже совсем немного, поэтому пора узнать, что же можно и нужно сажать в апреле.

На сайте rbc.ua поделились советами от опытных садоводов, чтобы ваш огород и цветник ломились от урожая и красоты! Желаем вам обильного урожая и цветочного настроения.

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Что сажать в апреле?

Кусты:

Малину

Смородину

Крыжовник

Смородины

Овощи:

Горох

Морковь (конец апреля/начало мая)

Тыквы

Патисоны

Кабачки

Салат

Зелень

Редис

Томаты (накрыть пленкой)

Капусту (брюссельскую, пекинскую, белокочанную, цветную)

Цветы:

Ирисы

Пионы

Хризантемы

Бархатцы

Ротики

Другие:

Картофель

Помните:

Регулярно поливайте и мульчуйте саженцы.

Защищайте теплолюбивые растения пленкой от ночных заморозков.

Не забудьте о рассаде!

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно выращивать редиску, чтобы ее не ели черви.

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