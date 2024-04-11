Успейте пока кусты не начали цвести: как подкармливать смородину, чтобы получить много ягод

Уже пора позаботиться о ягодных кустарниках в вашем саду. Сегодня я расскажу вам, когда и чем подкормить смородину весной, чтобы получить обильный урожай сладких ягод.

Первую подкормку смородины проводят после обрезки и обработки от вредителей до цветения. Не питайте смородину во время цветения. Вторую подкормку проводят после цветения, когда начнут формироваться ягоды. Для этого используйте фосфорно-калийные удобрения. Следуя этим простым советам с сайта gordonua.com, вы сможете вырастить на вашем участке здоровую и плодоносящую смородину.

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Чем подпитать:

Аммиачной селитрой: 1 ст. л. на 10 литров воды. Расход: 5-10 л на куст.

1 ст. л. на 10 литров воды. Расход: 5-10 л на куст. Перегноем: 1 ведро на куст.

Как подкормить:

Распушите землю вокруг кустов. Внесите раствор аммиачной селитры. Сверху насыпьте перегной.

Помните, что лучшее время для подкормки – раннее утро или поздний вечер, когда нет солнца.

Не забывайте о регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду.

Напомним, садоводы посоветовали, как нужно ухаживать за малиной, чтобы она лучше плодила и не болела.

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