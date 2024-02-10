rus
Українська
Здоровье

Успокаивают нервную систему и повышают гемоглобин: почему нужно регулярно есть изюм

Цихоцкая Мария

Успокаивают нервную систему и повышают гемоглобин: почему нужно регулярно есть изюм

Существует множество сортов изюма: черные, красные, золотые, кишмыши. Их используют в кулинарии, выпечке, а также в качестве перекуса. Этот сухофрукт также популярен среди людей, придерживающихся определенных диет.

Об этом сообщает диетолог Марина Янцо.

Читайте также: Пять овощей, богатых витамином Е: сочетайте приятное с полезным

Ценность изюма:

  • 100 г изюма содержат 256 калорий, 0,46 г жиров, 3,39 г белков, 79,5 г углеводов.
  • Богаты натуральными сахарами, клетчаткой, витаминами и минералами.
  • По словам диетологии Марины Янцо, изюм содержит почти все витамины, необходимые человеческому организму: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, K, H.
  • Прекрасный источник калия, меди, марганца, бора, витамина C.

Польза изюма:

  • Очищение организма:
    • Помогают выводить токсины благодаря мочегонному эффекту калия.
    • Положительно влияют на работу почек и состояние кожи.
  • Восстановление водно-солевого баланса:
    • Отвар изюма богат минералами, что помогает восстановить баланс электролитов.
  • Защита от свободных радикалов:
    • Обладают антиоксидантными свойствами благодаря фенолам и полифенолам.
  • Польза для сердечно-сосудистой системы:
    • Магний и калий помогают при сердечных заболеваниях.
  • Повышение гемоглобина:
    • Железо в составе изюма стимулирует выработку гемоглобина.
  • Успокоение нервной системы:
    • Обладают седативными свойствами благодаря никотиновой кислоте и витаминам группы B.
    • Помогают понизить тревожность и сделать сон.
  • Улучшение работы желудочно-кишечного тракта:
    • Богаты клетчаткой, что полезно для пищеварения.
  • Укрепление волос и кожи:
    • Очищают кожу, стимулируют рост волос, защищают от УФ-излучения.
    • Используются в косметологии как компонент масок.

Вред изюма:

  • Перед употреблением тщательно промыть:
    • Избегайте пищевых отравлений и попадания токсинов.
    • Сухофрукты часто обрабатываются диоксидом серы.
  • Противопоказания:
    • Ожирение
    • Сахарный диабет
    • Язвенная болезнь желудка и энтероколит
    • Язвенная болезнь полости рта
    • Дети до 4 лет
    • Аллергия (с осторожностью)

Дневная норма:

  • 2 столовых ложки для взрослого человека при отсутствии противопоказаний.
  • Рекомендуется добавлять в каши, творог, десерты, или употреблять как самостоятельный перекус.

Напомним, мы уже писали, какой орех самый полезный для организма.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !

Здоровье