Устраняет порчу и защищает дом: Как соль может помочь привлечь счастье в дом
Соль издревле использовалась в народной магии как средство защиты от отрицательной энергии. Она обладает способностью впитывать в себя плохое, как губка, поэтому ее часто использовали для очищения от сглаза и порчи.
Предки считали, что соль может защитить от черных магов и ведьм, пишет РадиоТрек. У входа в дом люди сыпали немного соли и верили, что человек с дурными помыслами войти в него не сможет.
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Очистка дома с помощью соли
Чтобы очистить дом от отрицательной энергии, необходимо провести ритуал очищения с помощью соли. Для этого нужно сделать следующее:
- Открыть все окна и двери, чтобы отрицательная энергия могла получиться.
- Набрать в миску или ведро воду и всыпать в нее соль.
- Тщательно вымыть пол, особое внимание уделяя углам, плинтусам, местам под кроватью и шкафами.
- Промыть стены, мебель и другие поверхности.
- Вымыть окна и вытереть их сухой тряпкой.
Ритуал от сглаза с солью
Если вы чувствуете, что на вас навели сглаз, можно провести следующий ритуал:
- Купите в магазине пачку соли.
- Насыпьте соль на сковороду и во время жарки трижды прочтите молитву "Отче наш".
- Высыпайте теплую соль в блюдце и поставьте его на фотографию человека, которому нужна помощь.
- Возьмите чайную ложку и, словно отмеряя соль с блюдца, прочтите заговор:
"Соль священна, отними все плохое, что наслано на (имя человека). Все, что она отведала или познала от недоброжелателя, забери. Очисти ее и пошли светлые мысли. Пусть вернется зло к наславившему его. Забери нечистое, отнеси далеко в море и похорони в сундуке вместе с сглазом. Аминь"
- После прочтения сговора, соль из блюдца нужно пересыпать в другую ненужную емкость и закрыть крышкой. Поставьте ее на окно и в течение недели каждый день пересыпайте в новую баночку. На восьмой день после обряда все емкости выбросить.
Устранение порчи через соль
Чтобы избавиться от порчи, можно провести следующий ритуал:
- Наполните ванную теплой водой.
- Пока она набирается, прочтите заговор:
"Это понедельник, это вторник, это среда, а это чистая вода. с моего лица порча — мужская, женская, детская, старческая, завидная, напущенная, забери суету, дай легкость. Аминь"
- Прочтя молитву, насыпать в ванную соль и немного размешать, чтобы она полностью растворилась.
- Раздеться и погрузиться в воду на 20 минут.
- После этого вылезть из ванны, вытереться, а воду спустить.
Считается, что вместе с водой пойдет и порча.
Для того чтобы ритуалы с солью были эффективными, необходимо соблюдать следующие правила:
- Проводить их нужно с полной верой и чистыми помыслами.
- Не рассказывать никому об обряде, чтобы он полностью справился со своей задачей.
- Использовать натуральную соль без добавок.
- После проведения ритуала не использовать соль в пищу.
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