Устраняет порчу и защищает дом: Как соль может помочь привлечь счастье в дом

Соль издревле использовалась в народной магии как средство защиты от отрицательной энергии. Она обладает способностью впитывать в себя плохое, как губка, поэтому ее часто использовали для очищения от сглаза и порчи.

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Предки считали, что соль может защитить от черных магов и ведьм, пишет РадиоТрек. У входа в дом люди сыпали немного соли и верили, что человек с дурными помыслами войти в него не сможет.

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Очистка дома с помощью соли

Чтобы очистить дом от отрицательной энергии, необходимо провести ритуал очищения с помощью соли. Для этого нужно сделать следующее:

Открыть все окна и двери, чтобы отрицательная энергия могла получиться. Набрать в миску или ведро воду и всыпать в нее соль. Тщательно вымыть пол, особое внимание уделяя углам, плинтусам, местам под кроватью и шкафами. Промыть стены, мебель и другие поверхности. Вымыть окна и вытереть их сухой тряпкой.

Ритуал от сглаза с солью

Если вы чувствуете, что на вас навели сглаз, можно провести следующий ритуал:

Купите в магазине пачку соли. Насыпьте соль на сковороду и во время жарки трижды прочтите молитву "Отче наш". Высыпайте теплую соль в блюдце и поставьте его на фотографию человека, которому нужна помощь. Возьмите чайную ложку и, словно отмеряя соль с блюдца, прочтите заговор:

"Соль священна, отними все плохое, что наслано на (имя человека). Все, что она отведала или познала от недоброжелателя, забери. Очисти ее и пошли светлые мысли. Пусть вернется зло к наславившему его. Забери нечистое, отнеси далеко в море и похорони в сундуке вместе с сглазом. Аминь"

После прочтения сговора, соль из блюдца нужно пересыпать в другую ненужную емкость и закрыть крышкой. Поставьте ее на окно и в течение недели каждый день пересыпайте в новую баночку. На восьмой день после обряда все емкости выбросить.

Устранение порчи через соль

Чтобы избавиться от порчи, можно провести следующий ритуал:

Наполните ванную теплой водой. Пока она набирается, прочтите заговор:

"Это понедельник, это вторник, это среда, а это чистая вода. с моего лица порча — мужская, женская, детская, старческая, завидная, напущенная, забери суету, дай легкость. Аминь"

Прочтя молитву, насыпать в ванную соль и немного размешать, чтобы она полностью растворилась. Раздеться и погрузиться в воду на 20 минут. После этого вылезть из ванны, вытереться, а воду спустить.

Считается, что вместе с водой пойдет и порча.

Для того чтобы ритуалы с солью были эффективными, необходимо соблюдать следующие правила:

Проводить их нужно с полной верой и чистыми помыслами.

Не рассказывать никому об обряде, чтобы он полностью справился со своей задачей.

Использовать натуральную соль без добавок.

После проведения ритуала не использовать соль в пищу.

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