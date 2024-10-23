Утепляем голову: какие шапки будут в моде зимой-2025

Новый зимний сезон предлагает разнообразные варианты стильных и теплых головных уборов, которые не только оградят от холода, но и станут ключевым элементом вашего образа.

Фаворитом сезона стали объемные вязаные шапки с выразительной фактурой. Популярна как нейтральная, так и яркая цветовая гамма – от классических бежевых до насыщенных красных и фиолетовых оттенков. Об этом пишет Униан.

Модные шапки-2025. Источник: Instagram

Шапки-бини с брендовыми логотипами демонстрируют тренд на изощренный минимализм. Их универсальность позволяет создавать как обычные, так и более изысканные комплекты.

Модные шапки-2025. Источник: Instagram

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Возвращение помпонов добавляет коллекциям игривости и непринужденности. Большие пушистые детали на однотонных или узорных моделях привносят в зимний гардероб нотку беззаботности.

Модные шапки-2025. Источник: Instagram

Особое внимание привлекают ретро-модели, вдохновленные 70-80-ми годами. Они отличаются геометрическими принтами и смелыми цветовыми решениями, которые помогут создать неповторимый уличный стиль.

Модные шапки-2025. Источник: Instagram

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