Увлекают с первой минуты: топ фильмов о мести

Если вам нравятся остросюжетные истории, где каждый шаг главного героя приближает к неизбежной расплате, этот список именно для вас. Здесь месть – не просто мотив, а настоящее искусство.

Напряжение, непредсказуемые повороты сюжета и эмоциональная глубина делают эти картины незабываемыми. РБК-Украина собрал топ фильмов о мести, которые захватят с первых минут и не отпустят в самый финал.

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Кожа, в которой я живу

Психологический триллер Педро Альмодовара о хирурге Роберте Ледгарде, который после трагической гибели жены создает уникальную искусственную кожу, способную выдерживать тяжелые повреждения. В своем доме он содержит женщину, ставшую жертвой его экспериментов, но за этим стоит жуткая тайна, которая меняет все.

Тело

Испанский уголовный триллер, погружающий в атмосферу загадочной интриги. Детектив берется за дело исчезновения тела женщины, умершей при невыясненных обстоятельствах. Но чем глубже он погружается в расследование, тем больше запутывается в сетях тайн, лжи и неожиданных открытий.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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