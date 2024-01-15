Увядшие листья у лилии мира: эксперт сказал, как возродить комнатное растение

Мирные лилии не любят сухой воздух и недостаточный полив. Чтобы восстановить комнатное растение, эксперты рекомендуют обратить внимание на эти два фактора.

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Эксперт по растениям Анастасия Борисевич рассказала Express.co.uk, что мирные лилии являются тропическими растениями, которые процветают при высокой влажности.

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"Избегайте, чтобы почва пересыхала. Поливайте свою мирную лилию, когда верхний слой почвы высохнет примерно на 1-2 см, что должно быть примерно два раза в неделю", — сказала она.

Она также рекомендует каждый день опрыскивать растение, чтобы повысить влажность вокруг него.

Если в вашей квартире или доме сухо, вы можете использовать увлажнитель воздуха. А если листья вашей мирной лилии пожелтели, это может быть признаком того, что растению не хватает влаги.

В этом случае увеличьте полив и опрыскивание.

Также проверьте, нет ли гнилых или сухих корней. Если они есть, осторожно отрежьте их продезинфицированным инструментом.

Замените грунт на новый, легкий и хорошо дренированный.

Благодаря этим простым мерам вы сможете восстановить вашу мирную лилию и наслаждаться ее красотой еще долгие годы.

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