Уже известен график магнитных бурь на следующую неделю: опасные даты

В период с 8 по 14 апреля на Земле ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности. В понедельник геомагнитное поле нашей планеты будет в спокойном состоянии, однако уже во вторник, 9 апреля, ожидается магнитная буря силой в четыре балла.

По данным сервиса Meteoagent, 10 и 11 апреля возможны геомагнитные возмущения силой в три балла, которые повторятся с 19 по 23 апреля. Четырехбалльная буря возможна 30 апреля.

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Магнитные бури в апреле: календарь

Предлагаем узнать, что возможно при магнитных бурях, как магнитные бури влияют на организм человека и как пережить магнитные бури.

Воздействие магнитных бурь на организм:

Головная боль: это самый распространенный симптом, который может возникать из-за нарушения кровообращения в мозге.

Изменение артериального давления: магнитные бури могут привести к повышению или понижению артериального давления, особенно у людей, уже имеющих проблемы с давлением.

Головокружение: бури могут влиять на вестибулярный аппарат, что может привести к головокружению и потере равновесия.

Усталость: геомагнитные штормы могут истощать энергию и приводить к ощущению усталости.

Нарушение сна: магнитные бури могут затруднять засыпание и приводить к беспокойному сну.

Усиление хронических заболеваний: бури могут усугублять симптомы хронических заболеваний, таких как артрит, астма, сердечно-сосудистые заболевания.

Как пережить магнитные бури:

Соблюдайте режим сна, питайтесь правильно, пейте много воды, занимайтесь спортом. Избегайте стрессов, принимайте витамины. При необходимости принимайте лекарства: если у вас есть хронические заболевания, которые могут усиливаться во время магнитных бурь, заранее проконсультируйтесь с врачом о возможности приема лекарства.

Если вы чувствуете какие-либо отрицательные симптомы во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.

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