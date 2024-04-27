Уже известен прогноз магнитных бурь на май: график опасных дат
В субботу, 27 апреля, началась магнитная буря силой в шесть баллов. Геомагнитный шторм продлится двое суток, правда, их сила снизится до 4 баллов. В период до 1 мая геомагнитных штормов не ожидается.
По данным сервиса Meteoagent, в мае мощные магнитные бури ожидаются во второй половине месяца.
В период с 1 по 3 мая возможны трехбалльные бури (безопасный, зелёный уровень), они повторятся с 5 по 7 мая. А с 19 по 21 мая включительно геомагнитные шторма усилятся до 4 баллов. 22 мая магнитных бурь не будет, а вот 23 мая прогнозируется четырехбалльный геошторм.
Следует заметить, что график магнитных бурь меняется три часа, поэтому это лишь предварительный прогноз.
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Магнитные бури: календарь на май 2024
Магнитные бури: что это такое и как они влияют на человека?
Магнитные бури – это временное усиление магнитного поля Земли, которое может привести к нарушению работы электросистем, систем связи и влиять на здоровье людей.
Почему возникают магнитные бури:
- Магнитные бури вызваны выбросами солнечного вещества (плазма, заряженные частицы), летящими в космос и попадающими в магнитное поле Земли.
- Магнитосфера – это защитный щит Земли, отклоняющий большую часть заряженных частиц от Солнца. Когда солнечный ветер силен, он может деформировать магнитосферу и привести к магнитным бурям.
Признаки воздействия магнитных бурь на человека:
- Головная боль
- Изменение АД
- Проблемы со сном
- Вялость, раздражительность, тревога, апатия.
- Обострение хронических болезней.
Воздействие магнитных бурь на людей зависит от индивидуальной чувствительности. Пожилые люди и дети обычно более чувствительны к магнитным бурям. Люди с хроническими заболеваниями более подвержены отрицательному влиянию магнитных бурь. Чем сильнее магнитная буря, тем сильнее ее влияние на людей.
Как защититься от магнитных бурь:
- Избегать стресса: стресс может усилить отрицательное влияние магнитных бурь.
- Спать достаточно: сон помогает организму восстановиться после воздействия магнитных бурь.
- Правильно питаться: есть много овощей и фруктов, пить чистую воду.
- Снизить физические нагрузки: в дни магнитных бурь рекомендуется снизить физическую активность.
Если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом о возможности приема лекарства во время магнитных бурь.
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