Уже не 'настаивается', а только киснет: сколько можно хранить борщ в холодильнике

Для каждой хозяйки важно знать, как дольше сохранить борщ вкусным и свежим. Однако, многие ошибаются, не зная правильных методов.

Распространенное мнение заключается в том, что для достижения идеального вкуса, борщ должен пройти процесс настаивания, без которого он будет иметь совсем "не тот" вкус. О том, как хранить блюдо правильно рассказал УНИАН.

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Сколько можно хранить борщ в холодильнике

Экспериментально было установлено, что борщ, приготовленный на основе мясного бульона, сохраняет свежесть в течение 72 часов. Впоследствии он начинает терять свои первоначальные качества, в частности появляются нежелательные ароматы и привкусы. В случае, когда в состав борща входят копченые ингредиенты, срок его годности сокращается до двух дней. Впрочем, возможно продлить этот период на один-два дня, используя лимонную кислоту или уксус, которые следует добавлять во время приготовления.

Когда речь идет о борще без мяса, то он может оставаться свежим в холодильнике до двух дней, при условии, что температура в нем не превышает 2-5 градусов Цельсия. Присутствие зелени в блюде может сократить это время. Например, если вы добавили в борщ петрушку или укроп непосредственно в кастрюлю, рекомендуется съесть его в течение 48 часов. Чтобы избежать спешки, лучше добавлять свежую зелень непосредственно в тарелку перед подачей.

Как понять, что борщ испортился

Если вы обнаружите, что во время разогрева блюдо приобретает кисловатый аромат, заметите необычный осадок на дне кастрюли, почувствуете неприятный привкус или увидите пену, или пузырьки на поверхности – это сигнализирует о порче. Употребление такого борща может представлять риск для вашего здоровья, поэтому лучше этого не делать.

Напомним, ранее кулинары поделились секретами о том, что стоит добавить в постный борщ вместо мяса, чтобы он был сытнее.

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