Узкие джинсы возвращаются: топ стильных образов на осень

Когда чрезвычайно востребованный фасон денима, который стремилась иметь каждая модница, снова находит свое место в современных стилевых решениях.

В 2024 году мировые трендсеттеры продемонстрировали, что облегающие силуэты способны вернуть себе статус излюбленного элемента вашей коллекции одежды. Их можно успешно интегрировать как в ежедневные комплекты, так и в деловые или более формальные ансамбли. Об этом пишет Радиотрек.

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Стоит отметить, что речь идет не об ультраузких моделях, плотно облегающих ноги от бедер до лодыжек. Новые фавориты fashionistas отличаются подчеркнутой линией талии, но при этом имеют прямое завершение брюк.

Эта обновленная интерпретация классического кроя завоевала симпатии как ведущих кутюрье, так и представителей социальных медиа. Она предлагает идеальный баланс между комфортом и стилем, позволяя создавать разнообразные образы от непринужденных к изысканным.

Ранее стилисты раскрыли, какие сумки будут в моде в 2024 году.

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