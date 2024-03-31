Узнайте, были ли в вашем роду знахари или гадалки: список фамилий

Украинские фамилии имеют давнее происхождение и собственную историю и могут рассказать много о своих носителях. Существует перечень фамилий, которые могут навести на мысль о прошлом, связанном со знахарством или гаданием их владельцев.

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На портале "Рідні" можно получить статистику распространенности этих родовых имен среди населения Украины. Если ваша фамилия встречается в списке, существует большая вероятность, что ваши предки имели отношение к гаданиям или были знахарями, пишет ТСН.

Ворожбит. В Украине 848 носителей этой фамилии.

Ворожко, 553 носителей.

Ворожцова - 137.

Ворожка (118).

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Ворожильник (38).

Видьма. На сегодняшний день насчитывается только 23 носителя.

Видьмаченко, редкая фамилия, всего 6 носителей.

Видьманов. Украинцев с такой фамилией очень мало — 5 носителей.

Вищун (59 носителей).

Вищук (192 носителей).

Вищунова (5).

Знахаренко (117 носителей).

Знахарчук (16)

Знахарук (11)

Напомним, ранее мы писали о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.

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