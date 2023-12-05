В Африке обнаружили следы птиц в возрасте 210 млн. лет: самые старые на планете

Исследование, опубликованное в PLOS ONE, было проведено учеными из Университета Флориды и Университета Южной Африки. Они проанализировали следы окаменелостей, найденных в разных частях Лесото на юге Африки. Наблюдения, осуществленные на основе изучения образцов рода Trisauropodiscus, указывают на вероятность их отношения к птицетазовым динозаврам периода позднего триаса или ранней юры.

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Об этом пишет NV.ua.

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Авторы исследования обнаружили, что эти следы не совпадают с известными ископаемыми животными этого времени в истории Земли. Они предполагают, что следы могут быть оставлены ранними предками птиц или результат конвергентной эволюции, где лапы птиц и рептилий развивались отдельно. Следовательно, открытие этих следов расширяет понимание первооткрытия птичьих ног в поздний триас, внося новый элемент в загадку эволюции птиц.

Напомним, в Турции обнаружили древнеримскую мозаику с двумя львами.

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