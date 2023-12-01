В Африке собака нашла редкостное животное, которое считали вымершим (фото, видео)

Золотой крот Де Винтона, живущий под песком слепой крот, был недавно обнаружен Фондом исчезающих диких животных (EWT) после того, как его не видели с 1936 года.

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Исследователи EWT использовали собаку Джерри, которая была научена обнаруживать запахи, чтобы найти следы крота. Джерри обнаружила животное в Южной Африке, в регионе, известном как Кару, сообщает Endangered Wildlife Trust в Facebook.

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Чтобы официально подтвердить, что вид не вымер, исследователи собрали образцы ДНК крота. ДНК-тесты подтвердили, что крот является золотым кротом Де Винтона.

"Хотя многие сомневались, что крот Де Уинтона все еще существует, я верил, что этот вид еще не вымер. Я был убежден, что для этого нужен только правильный метод обнаружения, правильное время и команда, увлеченная его поиском", — сказал Кобус. Терон, старший менеджер по охране природы EWT.

Открытие золотого крота Де Винтона является положительным знаком для сохранения дикой природы. Оно показывает, что даже виды, которые считаются вымершими, все еще могут существовать, если мы приложим усилия для их поиска.

"Я думаю, что это просто фантастика, что в 2023 году мы все еще можем заново открывать виды. Все наши истории о сохранении - это предопределение и печаль. Здесь у нас есть возможность сказать, что на самом деле есть возможности для перемен", — сказал Терон.

Напомним, в джунглях Соломоновых островов впервые на камеру попала редкая гигантская крыса, обитающая на деревьях.

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