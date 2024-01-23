В Африке заметили фальшивую летучую мышь-вампира с накладными сосками (фото)

Желтокрылая летучая мышь (Lavia frons) — это ярко-желтый вид летучей мыши, который можно найти в странах Африки. Этот вид является одним из пяти видов фальшивых летучих мышей-вампиров, которые имеют внешнее сходство с настоящими летучими мышами-вампирами, но они питаются насекомыми, мелкими позвоночными и фруктами.

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Эта летучая мышь имеет еще одну уникальную особенность: самки имеют пару искусственных сосков, расположенных у заднего прохода. Эти соски не функционируют, но они служат важной цели: они помогают детенышам цепляться за мать во время полета, пишет IFLScience.

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Это важно, поскольку самки желтокрылых летучих мышей достаточно большие, а детеныши очень маленькие. Когда самка рожает, детеныш весит всего около 5 граммов. Это означает, что детеныш должен очень тяжело держаться за мать во время полета.

Искусственные соски дают детенышу дополнительную точку опоры, помогающую им не отрываться от матери. Это позволяет самкам продолжать поиск пищи и кормления, вынашивая детеныша, в течение нескольких недель после рождения.

Эта уникальная особенность желтокрылой летучей мыши является еще одним примером того, как мать-природа изобретает новые способы поддержки своих детей.

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