В Англии начали поиск сокровищ короля Иоанна I: подробности

Археологическая экспедиция, организованная Археологическим обществом Западного Норфолка и Королевского Линна (WNKLAS), начинает поиски легендарного сокровища короля Иоанна Безземельного.

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Иоанн, правивший Англией с 1199 года, был известен как один из самых противоречивых монархов в истории страны. Его правление было полон конфликтов, что привело к подписанию Великой хартии вольностей - основополагающего документа, который ограничивал власть короля. Об этом пишет Heritage Daily.

Легенда повествует о том, что во время отступления через залив Вош вдоль восточного побережья Англии, Иоанн потерял драгоценный груз, включавший драгоценности английской короны, в сыпучих песках и омутах.

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Сейчас команда археологов WNKLAS надеется найти утраченное сокровище. Их исследования сосредоточены на участке вблизи болота Уолпол Марш в Фенленде, примерно в 8 км от современного побережья. В средневековье этот регион был болотистой местностью, склонной к наводнениям.

Используя передовые технологии, такие как LiDAR, исследователи определили место раскопок. Тем не менее, задача усложняется постоянно меняющимися речными системами. Клайв Бонд, глава WNKLAS, признает сложность поисков, описывая шансы на успех как "миллион к одному".

Иоанн умер в 1216 году от дизентерии. Его похоронили в Вустерском соборе, что явилось завершением его бурной жизни.

Дополнительная информация:

Иоанн Безземельный был самым молодым сыном Генриха II и Элеоноры Аквитанской.

Он правил Англией с 1199 по 1216 год.

Его правление было преисполнено конфликтов с баронами и французским королем Филиппом II.

Большая хартия вольностей была подписана в 1215 г., чтобы ограничить власть короля.

Легенда об утраченном кладе короля Иоанна существует уже много веков.

Археологи WNKLAS используют передовые технологии, чтобы найти место раскопок.

Поиски клада являются сложной задачей, но исследователи полны надежды на успех.

Интересные факты:

Иоанн Безземельный был известен как жестокий и алчный правитель.

Он был вынужден подписать Большую хартию вольностей под давлением баронов.

Утраченное сокровище короля Иоанна оценивается в миллионы долларов.

Археологи WNKLAS надеются, что их исследования помогут лучше понять английскую историю.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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