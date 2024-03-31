В Англии нашли богато украшенную римскую виллу с "таблицами проклятия" (фото)
Во время подготовки к строительству нового жилого комплекса в Оксфордшире археологи обнаружили "прекрасную" римскую виллу с множеством артефактов, включая "таблички проклятия".
Вилла, расположенная в Brookside Meadows в деревне Grove, Wantage, когда-то была богато украшена штукатуркой и мозаикой, типичной для римского стиля, пишет dailymail.co.uk.
Эксперты считают, что это было нефовое здание – тип прямоугольной римской виллы, которая была разделена на основную центральную зону и два фланговых нефа, немного похожих на церковь.
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На месте также найдена казна предметов, включая:
- Римские "таблички проклятия"
- Пряжки для ремней
- Монеты
- Топоры
- Кольца
- Броши
- Пряжку ремня с головой коня
- Фрагменты римских каминных черепиц
- Фрагменты самийской керамики
Наиболее интригующим из всех является открытие плотно свернутых свинцовых свитков, которые, хотя и пустые, когда разворачиваются, напоминают знаменитые римские "таблички проклятия".
Таблички с римскими проклятиями представляли собой сообщения о мести на небольших листах свинца или олова, которые просили богов и духов действовать от их имени.
Наличие как табличек проклятия, так и миниатюрных вотивных топоров свидетельствует о паломническом или ритуальном элементе где-то на месте.
Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.
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