В Англии нашли богато украшенную римскую виллу с ''таблицами проклятия'' (фото)

Во время подготовки к строительству нового жилого комплекса в Оксфордшире археологи обнаружили "прекрасную" римскую виллу с множеством артефактов, включая "таблички проклятия".

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Вилла, расположенная в Brookside Meadows в деревне Grove, Wantage, когда-то была богато украшена штукатуркой и мозаикой, типичной для римского стиля, пишет dailymail.co.uk.

Эксперты считают, что это было нефовое здание – тип прямоугольной римской виллы, которая была разделена на основную центральную зону и два фланговых нефа, немного похожих на церковь.

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На месте также найдена казна предметов, включая:

Римские "таблички проклятия"

Пряжки для ремней

Монеты

Топоры

Кольца

Броши

Пряжку ремня с головой коня

Фрагменты римских каминных черепиц

Фрагменты самийской керамики

Наиболее интригующим из всех является открытие плотно свернутых свинцовых свитков, которые, хотя и пустые, когда разворачиваются, напоминают знаменитые римские "таблички проклятия".

Таблички с римскими проклятиями представляли собой сообщения о мести на небольших листах свинца или олова, которые просили богов и духов действовать от их имени.

Наличие как табличек проклятия, так и миниатюрных вотивных топоров свидетельствует о паломническом или ритуальном элементе где-то на месте.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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