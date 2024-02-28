В Англии обнаружили невероятно редкий артефакт с изображением римского бога богатства (фото)
Археологи обнаружили редкую глиняную голову римского бога Меркурия в Смолхайте Плейсе, графство Кент, Англия.
Это открытие стало неожиданностью, ведь место больше известно своим средневековым кораблестроением, а не римской историей, пишет Live Science.
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Находка свидетельствует, что на этом месте существовало ранее неизвестное римское поселение, процветавшее между 1-м и 3-м веками н.э.
Голова Меркурия изготовлена из люльковой глины, что делает ее еще более уникальной.
Большинство римских статуэток богов изготовляли из металла, а глиняные фигурки обычно делали из местной глины.
Ученые знают о менее 10 подобных глиняных статуэтках во всей римской Британии, и большинство из них изображают женских божеств.
Статуэтка Меркурия изображает бога в шляпе, вероятно, покрытого коротким плащом или обнаженным, держащим кадуцей – посох со змеями, символизирующий медицину.
Это открытие дает ценную информацию о религиозных практиках живших в Британии римлян. Оно также свидетельствует, что римская культура оказала большее влияние на эту часть Англии, чем считалось ранее.
Напомним, в Дании нашли золотое кольцо в возрасте 500 лет.
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