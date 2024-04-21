В Англии пара обнаружила в ванной комнате тайный люк, в котором лежало "тело монстра" (фото)
Трейси и Рори Форстер, жители Линкольна, были ошеломлены, когда обнаружили тайный люк в своей ванной комнате. Под люком скрывался резной каменный монстр, удивительно похожий на местную икону – Линкольнского Импа.
Линкольнский Имп – это легендарное существо из европейской мифологии, напоминающее фею или демона. Он известен с давних времен и упоминается во многих поверьях и фольклоре, пишет BBC.
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Как выяснилось, открытие Форстеров – это не просто старый камень. Резьба, вероятно, являлась частью дренажной системы 14 века.
Эксперты считают, что монстр мог быть гротескным изображением дьявола, которого, по легенде, ангел превратил в камень в Линкольнском соборе.
"Это просто удивительно", — сказала миссис Форстер. "Мы живем в этом доме всего несколько месяцев, и никогда не подозревали, что под нашими ногами скрывается тайна."
"Весь дом имеет полые стены, поэтому мы сразу подумали, что там может быть что-то еще", — добавил Форстер.
Напомним, в США семья нашла сокровенную "комнату убийств" в доме, в котором прожила четыре года.
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