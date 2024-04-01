В Англии в канализации тюрьмы обнаружили останки людей возрастом 4500 лет (фото)

Археологические открытия в Фул-Саттоне, Восточный Йоркшир, Англия, продолжают раскрывать веки скрытые тайны. Во время проекта по строительству новой канализации для местной тюрьмы, исследователи наткнулись на увлекательные артефакты, достигающие доисторических периодов.

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В процессе строительства канализационной системы в Фул-Саттоне, археологи обнаружили древние могилы и человеческие останки, возраст которых, по предварительным оценкам, достигает около 4500 лет. Рядом с находкой человеческих останков обнаружены также фрагменты римской дороги и древний сожженный курган, пишет Arkeonews.net.

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Одним из первых открытий был небольшой круглый могильный монумент, где находились захороненные человеческие останки. Эти останки были размещены в яме в положении эмбриона или "скорчившись", что характерно для доисторических традиций, найденных в подобных могильных достопримечательностях по всей Великобритании.

Гэвин Робинсон, ведущий исследование Ecus Archaeology, отметил: "Это увлекательное открытие, которое дает нам возможность заглянуть в прошлое нашей местности. Человеческие останки оказались хорошо сохранены, что является большим редким случаем, учитывая течение времени и природные условия".

Рядом с могильным монументом найдены также остатки сожженного кургана. Этот курган содержал земляную печь и глубокую яму, которая, вероятно, служила колодцем. Археологи берут образцы почвы из этих мест, чтобы изучить прошлое и среду этого района.

Выявление таких археологических объектов дает ценную возможность исследовать историю и жизнь наших предков тысячи лет назад. Археологи выражают надежду на то, что эти открытия принесут новые сведения о жизни и культуре прошлых эпох, а также помогут лучше понять развитие местной среды.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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