В Антарктиде нашли янтарь в возрасте 90 миллионов лет: раскрывает невероятные тайны

Недавнее открытие янтаря в Антарктиде стало важным открытием, проливающим свет на прошлое климата и экологии этого континента. Обнаруженные фрагменты янтаря в возрасте около 90 миллионов лет указывают на то, что в середине мела Антарктида была значительно теплее и покрыта пышными лесами.

Исследование, проведенное учеными из Института Альфреда Вегенера и Технического университета Фрайбергской горной академии, показало, что когда-то на месте современного ледяного континента существовали болотистые леса, где деревья продуцировали смолу, которая впоследствии затвердевала в янтаре. Полученные образцы являются ценным источником информации о доисторической среде Антарктиды. Об этом пишет Interesting Eengineering.

Читайте также: Старейшее вино в мире: в Испании в гробнице археологи обнаружили 2000-летний артефакт (фото)

Анализ янтарных фрагментов позволил выявить следы патологического истечения смолы, что свидетельствует о наличии в то время пожаров или вредителей, повреждавших деревья. Целостность и прозрачность янтаря намекает на то, что он был спрятан близко к поверхности, а не глубоко под землей, где высокая температура и давление могли бы его разрушить.

Открытие янтаря в Антарктиде является важным вкладом в реконструкцию истории климата на Земле. Наличие смолистых деревьев на этом континенте внутри мелового периода указывает на то, что умеренные тропические леса существовали на всех материках в то время, поддерживая более теплый глобальный климат, чем сегодня. Продолжение изучения этих древних образцов может раскрыть новые подробности о разнообразии жизни в прошлом Антарктиды.

Напомним, во Франции мужчина обнаружил в своем подвале саркофаги и десятки скелетов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!