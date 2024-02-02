В Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин возрастом 1800 лет (фото)

В Объединенных Арабских Эмиратах археологи обнаружили гончарный кувшин с коллекцией сокровищ. Находка содержала несколько римских золотых монет, некоторую местную бронзовую валюту и бронзовый браслет.

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Кувшин и его содержимое датируются 1800 лет назад. Об этом сообщает The Wichita Eagle.

Исследователи обнаружили кувшин при раскопках на археологическом участке Телль-Абрак в Умм-эль-Кувеине. Среди интереснейших находок были золотые монеты, которые были первыми в своем роде для области.

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Археологи говорят, что одной из важнейших находок при раскопках было полностью сохранившееся здание, датированное первым и вторым веками нашей эры. Здание содержало единую квадратную комнату, и оно было связано с несколькими другими находками, включая "самое удивительное" открытие.

Кувшин мог быть ритуальным приношением, а здание могло быть культовым центром. Эксперты считают, что римские монеты, известные как "Ури", были отчеканены во Франции и распространялись к востоку через разветвленную римскую торговую сеть.

На золотых монетах изображен Тиберий, который был римским императором с 14 до 37 года нашей эры. Открытие знаменует собой поворотный момент в понимании старого места, указывая на его важную религиозную роль и роль в торговых сетях.

Напомним, в пещере в Мексике нашли оружие, которому почти 2000 лет.

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