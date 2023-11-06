В астрономической обсерватории НАНУ сказали, будут ли полярные сияния в Украине обычным явлением

В воскресенье, 5 ноября, жители Украины наблюдали в небе красно-розовое северное сияние "Аврора". Вероятной причиной этого явления мог стать мощный геомагнитный шторм.

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Заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко в комментарии РБК-Украинa пояснил, что красное сияние было вызвано "атомарным кислородом".

По его словам, подобное явление модно наблюдать из-за большой активности Солнца.

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"Активность Солнца растет постепенно, а не сиюминутно, поэтому оно сейчас уже существенно активнее, чем 5 лет назад, но пик активности, согласно прогнозам, будет в следующем году. Поэтому в ближайший год таких сияний будет больше, но сколько точно сказать трудно", – объяснил ученый.

Он считает, что для Украины подобное небесное явление не станет неизменным. Всё будет зависеть от активности Солнца и силы геомагнитных бурь.

Ты иногда астроном Владимир Кажанов в Facebook рассказал, что "для нашей страны это вообще редкое явление".

Он пояснил, что 5 ноября произошла мощная геомагнитная буря, связанная с "бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад".

"Конечно, это явление природы будет повторяться в будущем. Но спрогнозировать точное время и дату этого сложно", — добавил он.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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