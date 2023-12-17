В Австралии мальчик нашел смертоносную змею под новогодней елкой: видео

Семья в австралийском городе Харви-Бей получила нежелательный подарок этого Рождества. Их сын нашел под елкой смертоносную змею.

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Маленький ребенок сразу предупредил маму о змее. Женщина немедленно позвонила прибывшим на место специалистам из змей и безопасно поймали змею, пишет Newsweek.

Змея, о которой идет речь, была восточной бурой змеей, одним из самых ядовитых видов змей на планете.

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"Это вторая по ядовитости наземная (сухопутная) змея на земле. Этот вид ответственен за больше всего смертельных случаев в Австралии среди всех прочих змей" - сказал змеелов Дрю Годфри из Hervey Bay Snake Catchers в Квинсленде.

"Если кто-то, особенно дети, случайно наступит на нее, то существует высокая вероятность, что змея укусит", – объяснил специалист.

Восточных коричневых змей можно встретить по всей восточной и южной Австралии, и, поскольку их среда обитания совпадает с некоторыми из наиболее густонаселенных районов страны, это не редкость для людей найти их в своих домах.

Годфри считает, что змея проникла в дом через щель под дверью.

"Змеи нас боятся, поэтому она и пыталась спрятаться среди подарков. Она не хочет никого кусать, но если ее беспокоят, то будет защищаться", – добавил Годфри.

Эксперт объяснил, что в этом году через чрезвычайно засушливое лето в Австралии в дома людей проникает даже больше змей, чем обычно. "Скорее всего, змея просто искала воду", – добавил он.

Напомним, ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу.

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