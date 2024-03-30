В Австралии найдена ''капсула времени'' в возрасте 50 000 лет (фото)

Международная команда ученых обнаружила на острове Барроу в Западной Австралии археологическую памятку, которую они назвали "капсулой времени". Находка дает уникальную возможность исследовать жизнь аборигенов, живших на этой территории 50 000 лет назад.

Видео дня

Исследование, проведенное Университетом штата Сакраменто с участием исследователей из Университета Западной Австралии и традиционных владельцев, было опубликовано в Quaternary Science Reviews.

Читайте также: Таинственный древний свиток "гороскоп" найден в Иудейской пустыне (фото)

Остров Барроу, который сейчас находится в 60 км от материка, раньше был холмом с видом на побережье. Приблизительно 24 000 лет назад во время ледникового периода уровень моря был на 130 м ниже, и Барроу был соединен с материком. Когда ледники начали таять, уровень воды поднялся, и остров оказался отрезанным. С этого времени там не было постоянного населения.

Самое большое убежище в скале на острове Барроу расположено в пещере Буди. В ходе раскопок здесь обнаружены следы жизни людей, датированные 50 000 лет назад. Находки свидетельствуют, что рацион аборигенов с течением времени менялся: с повышением уровня моря они стали больше есть моллюсков, крабов, черепах и рыбы.

Для изготовления орудий труда аборигены использовали местный известняк, богатый кремнеземом. Ножи для обработки черепах и дюгонов (водных млекопитающих) делали из раковин больших морских улиток, ведь известняковые ножи быстро затуплялись.

Артефакты, найденные на открытых археологических памятниках, отличаются от обнаруженных в пещере. Причина этой разницы остается неизвестной.

За три года исследований в 50 открытых локациях было найдено 4400 каменных предметов. Большинство из них изготовлены из пород, которых нет на острове, а характерны для регионов Ашбертон и Пилбара. Это свидетельствует, что в течение 43 000 лет люди, жившие на острове Барроу, перевозили или обменивались материалами для изготовления орудий труда.

С повышением уровня моря аборигены стали чаще использовать орудия труда по раковинам моллюсков и известняка. Каменные предметы, вероятно, хранили и использовали для измельчения семян, обработки дерева, шкур и растительных волокон.

Напомним, археологи нашли в пустыне Израиля роскошное поместье в возрасте 1200 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!