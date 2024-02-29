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В Австралии ученые раскрыли 120-летнюю тайну затонувшего корабля (фото)

Былим Елена

В Австралии ученые раскрыли 120-летнюю тайну затонувшего корабля (фото)

Австралийские ученые раскрыли тайну корабля SS Nemesis, пропавшего в 1904 году во время рейса из Ньюкасла в Мельбурн. Затонувший корабль был найден на морском дне близ Вуллонгонга, Новый Южный Уэльс, на глубине 160 метров.

Исследовательская группа CSIRO, национального научного агентства Австралии, совместно с Heritage NSW, обнаружила затонувший корабль при поисках у побережья Вуллонгонга, пишет Newsweek.

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Корабль SS Nemesis был 240-футовым пароходом, который пропал без вести после того, как покинул порт, когда столкнулся с сильным штормом. Все 30 человек на борту погибли.

В Австралии ученые раскрыли 120-летнюю тайну затонувшего корабля (фото)

Его местонахождение было неизвестно до мая 2022 года, когда его обнаружила морская исследовательская компания Subsea Professional Marine Services. CSIRO провела дополнительную миссию, чтобы узнать больше о затонувшем корабле.

В Австралии ученые раскрыли 120-летнюю тайну затонувшего корабля (фото)

Исследователи использовали передовые технологии для нанесения на карту морского дна и проведения визуального осмотра корабля.

Они обнаружили, что корабль стоит вертикально на морском дне, но имеет серьезные повреждения на носу и корме. Некоторые ключевые структуры корабля, включая два якоря, все еще остаются неприкосновенными и их можно идентифицировать.

Напомним, в Дании нашли золотое кольцо в возрасте 500 лет.

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