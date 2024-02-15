В Балтийском море обнаружили руины мегаструктуры, которой 10 000 лет

Археологи обнаружили на дне Балтийского моря затоплены руины мегасооружения, которому более 10 000 лет. Огромное сооружение протяженностью почти километр, вероятно, было построено охотниками каменного века для охоты на оленей.

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Это открытие может сделать это сооружение одним из старейших охотничьих сооружений, созданных человеком, на Земле, а также одним из крупнейших известных сооружений каменного века в Европе, сообщает IFLScience.

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Сооружение, известное как Blinkerwall, было обнаружено в Мекленбургском заливе вдоль северного побережья Германии.

Ученые использовали корабли и подводные беспилотные летательные аппараты для исследования местности, собирая данные сонара о форме и размере давно утраченного сооружения.

Blinkerwall состоит по меньшей мере из 1673 отдельных камней, расположенных на глубине 21 метра.

Ученые считают, что сооружение использовалось для охоты на крупных копытных животных, прежде всего на северных оленей.

Подобные охотничьи постройки были найдены в других странах мира, но Blinkerwall является на целое тысячелетие старше. Это делает ее одним из старейших созданных человеком охотничьих построек в мире.

Напомним, ученые раскрыли поразительную тайну "кричащей мумии".

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